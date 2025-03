Enorm konseptkunstlekkasje avslører potensielle karakterer og spoilere for Avengers Doomsday

HQ

Konsepttegninger for kommende Marvel Studios-filmer, spesielt Avengers: Doomsday, har lekket ut på nettet. Alle konseptbildene kommer fra en kunstner, Mushk Rizvi, som la dem ut på sin offisielle nettside - hun jobber for Marvel Studios og Capcom -. Disse bildene var tydeligvis ikke laget for å bli sett offentlig, ettersom hun har slettet dem, men ikke før de sirkulerte på nettet ... og deretter ble slettet fra alle steder. Bortsett fra fra Internet Archive.

Bildene ga oss et - potensielt - første blikk på karakterer fra den neste Avengers-filmen, som kommer i 2026. Det inkluderer Doctor Doom spilt av Robert Downey Jr., Star-Lord, Hulk, She-Hulk, Skaar -Hulks sønn som vi så på slutten av She-Hulk-, de unge Avengers - Kate Bishop, Ms. Marvel, Cassie Lang, Billy Maximoff.

Bildene ser ut til å vise en middelalderlignende verden, noe som peker mot Jonathan Hickmans Secret Wars-versjon fra 2015, der Doom skapte Battleworld, en planet skapt av restene av andre universer. Det ser også ut til at vi får se en ny versjon av T'Challa (Black Panther).

Hvis du er interessert i å se dem, ettersom bilder har blitt slettet på nettet, kan du sjekke alle disse bildene på Archive. Det er ingen tvil om at de er ekte konseptkunst fra filmen, selv om det er usikkert om det vil ende opp med å bli en del av filmen eller ikke.