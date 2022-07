Enorm Lady Dimitrescu-statue selges for 15 000 kroner

HQ

Hvis du noen gang har ønsket deg en enorm statue (større enn et normalt barn) av Resident Evil Villages hyperpopulære Lady Dimitrescu, bør dagens nyheter være noe for deg. PureArts selger nemlig en figur i kvartskala på rundt en meter som er laget av polyresin, komplett med tekstiler med en base av kunstig tre og marmor, som kan bli din hvis du tilfeldigvis har 1500 dollar (litt over 15 000 kroner) å kaste bort på noe som dette.

I produktbeskrivelsen får vi vite at denne figuren av Lady Dimitrescu har syntetisk ferdigstylet hår og avtagbar lue og en skreddersydd og slitt kjole, pluss mulighet for å få den gigantiske vampyren til å posere med en av to varianter: forlengede klør eller sigarettholder.

Haken med en figur som denne (bortsett fra den svimlende prisen) er at kun et begrenset antall blir produsert, totalt 666 stykker for å være nøyaktig, så hvis du har penger å bruke og er interessert i en, må du være tidlig ute.

Den leveres i tredje kvartal av 2023.