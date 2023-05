Eon kunngjør plug-and-play HD-adapter for den originale Xbox-en

HQ

Det blir vanskeligere og vanskeligere å nyte retrokonsoller på dagens flatskjermer, og av åpenbare grunner mangler de HDMI-støtte. Det er her Eon Gaming kommer inn med sine høyt roste HDMI-adaptere for Nintendo 64 og Gamecube.

Nå har de annonsert enda en HDMI-adapter, XBHD, og som navnet antyder er det for den originale Xbox-en. Dette betyr at du nå kan få HD-bilder uten forsinkelse i spill som Blue Dragon, Jet Set Radio Future, Panzer Dragoon Orta, Ninja Gaiden Black, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay og selvfølgelig Halo: Combat Evolved.

Og for å gjøre ting bedre tilbyr den også tre LAN-porter (som vil gjøre Xbox LAN-fester veldig enkle å sette opp, som i de gode gamle dager), to HDMI-videoutganger, Mini-TOSLINK-lydkontakt og mer. Den passer til og med inn i det klassiske Xbox-designet.