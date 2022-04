Epic avslører nytt om diverse Unreal Engine-spill i morgen

HQ

Unreal Engine er mer populær som grafikkmotor enn noen gang før, og spesielt den nyeste Unreal Engine 5 ser ut til å ha tatt verden med storm, og det er en lang rekke spill under utvikling akkurat nå som drar nytte av teknologien.

Og noen av disse ventes å bli vist frem på scenen i morgen. Epic skal nemlig avholde sitt første "State of Unreal"-show, hvor spill som benytter seg av Unreal Engine 5 er i fokus.

Nøyaktig hvilke vet vi ikke, men showet går av stabelen klokken 17.

"Join us on April 5 for our State of Unreal livestream, where we'll explore what's in store for the future of games—and announce some exciting news"

Du kan få det med deg på blant annet Twitch og YouTube.