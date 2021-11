HQ

Vi lader opp til helgen med en kulinarisk reise på øya Ambrosia, i Infinigon Games' seneste utgivelse Epic Chef. Vi skal kokkelere så det griner etter for å i det vi skaper et navn for oss selv som ny innbygger på øya, i et eventyr hvor vi også skal restaurere en nedlagt eiendom og hjelpe alle slags forskjellige mennesker med problemene sine.

Vi sparker i gang livestreamen klokken 16 som vanlig, og du kan få den med deg på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch.