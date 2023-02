Epic Games bringer State of Unreal-utstillingsvindu til GDC 2023

HQ

Epic Games har kunngjort at de vil delta på GDC 2023, som finner sted fra mandag 20. mars til fredag den 24. mars. Epics utstillingsvindu er satt til 22.

Epic Games presentasjon vil bli kalt State of Unreal, og det vil trolig fokusere på Unreal Engine 5 og spillene som utvikles for det.

I fjor ble det annonsert noen store ting fra Epic Games, som Crystal Dynamics og CD Projekt Red om at de beveget seg bort fra motorene sine og inn på Unreal Engine 5.

Det er usannsynlig at nye spill eller ting som er interessante for forbrukerne vil bli vist frem, da dette tross alt er Game Developer's Conference. State of Unreal vil imidlertid bli livestreamet på både YouTube og Twitch for alle som ønsker å se.