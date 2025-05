Epic Games er vertskap for State of Unreal showcase på Unreal Fest 2025

HQ

Epic Games Epic Games har kunngjort premieredato og -tidspunkt for State of Unreal showcase som vil fokusere på og utforske fremtiden for utviklingsmotoren og spillene som kjører på den.

Showcasen vil for første gang noensinne finne sted på bransjearrangementet Unreal Fest, som inneholder en rekke foredragsholdere, paneler og konferanser som utforsker spesifikke deler av det å jobbe med Unreal Engine og hvordan man kan mestre utviklingsverktøyet.

Når vi kan forvente State of Unreal å skje, er showet planlagt til 3. juni klokken 14:30 BST / 15:30 CEST, og for de som ikke har tenkt å delta på live-konvensjonen, vil den streames over hele verden på Epics YouTube- og Twitch-kanaler.

Det nøyaktige innholdet på State of Unreal er ennå ikke utdypet, men vi vet hvilke paneler og arrangementer som er planlagt for Unreal Fest i år. Du kan se hele timeplanen her.