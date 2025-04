Epic Games fortsetter å føre krig mot Apple og Google

HQ

Det har ikke vært noen hemmelighet at Epic Games har brukt den enorme formuen de har generert fra Fortnite og Unreal Engine gjennom årene til å ta kampen mot Apple og Google i rettssalene i et forsøk på å gjøre Fortnite mer allment tilgjengelig og mindre påvirket av restriksjonene som gjelder for App Store og Google Play Store.

Denne kampen har vært lang og vanskelig for Epic, men det ser ut til at selskapet fortsetter å komme noen vei, ettersom EU-kommisjonen nå har uttalt at Apple har brutt Digital Markets Act, og vil bli ilagt en bot og tvunget til å gjøre endringer.

Dette fremgår av en pressemelding fra Epic, der de påpeker de ulike endringene som Apple må gjøre, blant annet å tillate brukere å besøke tredjepartsbutikker, ikke lenger kreve gebyrer for kjøp utenfor en app, fjerne restriksjoner på språk, stil og flyt som utviklere kan bruke i arbeidet sitt, ikke lenger spore eller overvåke utviklere, og tillate utviklere å kommunisere direkte med kunder og annonsere lavere priser.

Epic diskuterer og bemerker deretter at "Google er like ille." Det står at Google også bryter antistyringsregler og hindrer forbrukere i å besøke tredjepartsbutikker når de bruker Google Play Store-nedlastede applikasjoner.

Det store spillstudioet avslutter med å si at "nå er det på tide å følge opp."