Epic Games har nå over 500 millioner brukere

HQ

Selv om Epic Games fortsatt bruker eksklusiver og gratisspill til å lokke til seg brukere, så er det også aspekter av selve Epic Games Store som noen forbrukere liker godt, for eksempel at Epic fortsatt gir en større del av hvert eneste salg til utviklerne sammenliknet med Steam.

Dette har ført til at de har hatt voldsomme voksesmerter de siste par årene. The Verge kan nå avsløre at de har krysset 500 millioner registrerte brukere på tjenesten.

Hva Epic dog ikke har avslørt er hvor aktive disse faktisk er. Mange kan ha blitt skapt bare for å få gratisspillene, eller utelukkende for å spille Epic Games' egne spill som Fortnite. Men det er likevel et imponerende antall