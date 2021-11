Epic Games kjøper Guitar Hero- og Rock Band-skaperne Harmonix

HQ

Harmonix sitt navn er ikke akkurat like velkjent som det var under storhetstiden til Guitar Hero- og Rock Band-spillene for ti år siden, men Fuser og DropMix viser at det fortsatt er talentfulle folk hos studioet. Derfor er det ikke rart at kveldens annonsering kommer.

Epic Games avslører at de har kjøpt Harmonix. Sistnevnte sier at dette ikke fører til nevneverdige endringer i spillene som allerede er på markedet, og bemerker at fokuset fortsatt vil være på å lage musikk-fokuserte spill. Derimot vil dette oppkjøpet reflekteres i Fortnite etter hvert, for Harmonix bekrefter at de allerede har blitt satt til å lage "musikalske reiser og gameplay" for gigantspillet slik at "metaverse"-et blir enda større og omfattende. Hva dette betyr får tiden vise.