Epic Games lanserer selvpubliseringsverktøy, kritiserer Steam

Epic Games har nettopp annonsert at det vil tillate brukerne å lage spill for Epic Games Store. Valve lar for øyeblikket også brukere lage sine egne spill, men Epics krav til selvpublisering er litt annerledes.

I stor grad lar Epic brukere lage det de vil, selv om det er to unntak. Den første regelen er at det ikke er tillatt med pornografisk innhold i et spill, og for det andre, hvis du lager et flerspillerspill, må det kunne spilles på tvers av andre PC-butikker.

Valve, derimot, trenger ikke flerspillerspill for å kunne spilles på andre PC-plattformer, og den gratis Steam multiplayer API Steamworks fungerer bare på Valves digitale butikkfront.

Epics administrerende direktør Tim Sweeney har sterkt kritisert denne beslutningen, og sa til PC Gamer " Steam har skapt et reelt problem for bransjen" med Steamworks.

"De har en klassisk lock-in-strategi der de bygger disse tjenestene som bare fungerer med butikken deres, og de bruker det faktum at de har størstedelen av markedsandelen for å oppmuntre alle til å sende spill som har en ødelagt opplevelse i andre butikker," forklarte han. "Vi ble bitt av dette tidlig med en rekke flerspillerspill som kom til Epic Games Store. Steamworks fungerte ikke i butikken vår, så de hadde enten et redusert sett med flerspillerfunksjoner eller ingen, eller de var bare begrenset til et mye mindre publikum tilbake i lanseringsdagene til Epic Games Store, så du hadde mange flerspillerspill som virkelig følte at de var ødelagte.

Til tross for denne kritikken er Steam fortsatt utrolig populær, men med Epic som nå tilbyr selvpubliseringsverktøy, vil det kanskje være noe av en migrering.