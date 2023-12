Epic Games ønsker å gjøre en crossover med Super Mario i Fortnite

HQ

Fortnite har hatt samarbeid med Star Wars, Family Guy, popikoner og så å si alle de store populære animeene som er ute akkurat nå, og likevel er Epic Games alltid på utkikk etter en ny måte å få spillerne til å bruke sine søte V Bucks på.

Hvis det er én crossover som virker umulig, uansett hvor mye det etterspørres, er det et samarbeid med Nintendo om noen Super Mario-skins. Epic Games har tidligere vært åpne om at de ønsker dette, og i et nytt intervju med Axios har Sax Persson, sjefen for økosystemet Fortnite hos Epic Games, snakket litt om hvorfor vi kanskje ikke får se en crossover, selv om han vet at spillerne ville bli elleville.

<em>"Nintendo har sin strategi, og vi har vår strategi, og vi håper at vi på et eller annet tidspunkt [kan bruke figurene deres]. Spillerne våre ville elske det", sier han. Med tanke på at Nintendo vil være svært skeptisk til å se sine figurer bruke våpen til å skyte ned og drepe andre figurer i Fortnite, er det fortsatt en usannsynlig crossover. Men hvis Fornite har lært oss noe, er det at man aldri skal si aldri. Vi fikk tross alt Peter Griffin.