Epic Games Publishing avslører stop-motion co-op-eventyret Out of Worlds Out of Words ankommer en gang i 2026.

Out of Words er en ny tittel fra Kong Orange, WiredFly og Epic Games Publishing, og legger til en nylig trend med stop-motion-spill. Spillet ble kunngjort på Summer Game Fest i kveld, og ser ut til å hente inspirasjon fra nylige co-op-hits. Spillet følger to unge karakterer som ikke kan snakke, og de må dra på eventyr i en fremmed verden for å komme seg hjem og gjenvinne stemmene sine. Mekanikken dreier seg om at spillerne må jobbe sammen, som du forventer. Ta en titt på den korte traileren nedenfor. Out of Words kommer i 2026 på Xbox Series X/S, PS5 og PC. HQ