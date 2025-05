Epic Games-sjef innrømmer at butikken er rotete

HQ

Selv om Epic Games Store tilbyr mange gratistilbud, er det fortsatt mange PC-spillere som først og fremst bruker Valves Steam til å holde orden på spillkatalogen sin. Epic Games er fortsatt den nye gutten i klassen, og selv etter lanseringen i 2018 synes noen fortsatt at utgiverens startprogram er klønete.

I et massivt intervju med Lex Fridman (via Wccftech) innrømmet Epic Games administrerende direktør Tim Sweeney at "launcheren" har sine problemer. "Jeg tror en av grunnene til at folk karakteriserer Epic Games-startprogrammet som rotete, er fordi Epic Games-startprogrammet er rotete, og vi må forbedre dette," sa han. "Det er mye arbeid som foregår der, og du vet, jeg skulle ønske vi hadde blitt flinkere til å ta tak i livskvalitetsfunksjoner og prioritere dem fremfor alle de andre funksjonene."

"Mye av tiden har det handlet om å støtte kommersielle funksjoner som merchandising, å tilby flere versjoner av et spill for salg, og å tilby oppgraderinger fra den vanlige utgaven til deluxe-utgaven og andre ting som partnere jobber med", fortsatte han. "Andre prioriteringer har vært livskvalitet og oppstartstider og andre ting. Og vi har ikke lagt nok vekt på livskvalitetsfunksjonene. Det har vi innsett flere ganger, og vi har gått gjennom flere refaktoriseringer. Men det har definitivt vært en skuffelse for oss og for mange brukere. Det tok oss en stund å innse at det ikke er enhetlig."

Sweeney hevder at det er et større team som jobber med Steam hos Valve, som har hatt mer tid til å utvikle Steam Store. Men dette forsvaret holder ikke for alle, ettersom det har gått flere år siden Epic Games Store ble lansert, og likevel mangler fortsatt noen funksjoner. Kanskje vi med tiden vil se Epic Games Store nå sitt sanne potensial, og Steam kan ha en rival uten at eksklusivitet kjøpes for nye spill.