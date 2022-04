HQ

Torsdager er hyggelige dager. Det betyr ikke bare at vi er veldig nærme helgen, men også at Epic Games gir oss noen utvalgte spill uten å betale en krone. I forrige uke fikk vi vite at det er Insurmountable og Xcom 2 som blir gratis på Epic Games Store frem til neste torsdag, og nå vet vi at det er Amnesia: Rebirth og Riverbond som da erstatter de to.