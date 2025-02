Epic Games Store delte ut nesten 600 millioner gratis spill i 2024

HQ

Epic Games Store har avslørt en rekke statistikker og brukertendenser fra 2024. Den massive rapporten deler massevis av data om utgifter, månedlige brukere, totale kontoer og til og med hvor viktige gratisspillene ser ut til å være for virksomheten fremdeles.

Rapporten begynner med å merke seg at den totale PC-brukerbasen for EGS nå har overgått 295 millioner, med nesten 900 millioner plattformer på tvers av plattformer. Når det gjelder hvordan disse tallene går over til hyppige brukere, blir vi fortalt at desember 2024 hadde 74 millioner månedlige aktive brukere på plattformen, noe som faktisk er en nedgang i forhold til desember 2023 med 1%. Den gode nyheten er imidlertid at gjennomsnittlig MAU er opp 6% på 67 millioner, med 32 millioner mennesker som klokker inn hver dag for å gi et daglig aktivt brukertall som også er opp 6%.

Når det gjelder spilletimer, er disse opp 10% til 7.72 milliarder gjennom hele fjoråret, med 2.68 milliarder av det som tilskrives tredjepartstitler. Totalt har dette oppmerksomhetsnivået sett PC-spillere bruke hele 1.09 milliarder dollar på EGS i fjor, noe som er en økning på 15%. Likevel reduserte tredjepartsutgiftene faktisk med 18% til $ 255 millioner, noe som tyder på at Fortnite utgifter og lignende fortsetter å utvide og trives.

Når det gjelder gratisspill, ble det i fjor tilbudt 89 forskjellige spill, og totalt 595 millioner gratis titler ble lagt til i brukerbibliotekene i løpet av året. Variasjonen og det totale tilbudet betyr at hvis du skulle legge til hvert nye spill som ble servert, ville biblioteket ditt øke i verdi med 2 229 dollar, ifølge Epic.

Du kan se hele infografikken nedenfor, som også ser på hvilke spill som var de største og også hvordan Epics sosiale kanaler presterer.