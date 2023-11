Epic Games Store er fortsatt ikke lønnsomt

HQ

Som en del av den første prøvedagen for Epic Games vs. Google har sjefen for PC-spillbutikken Epic Games avslørt at plattformen fortsatt ikke er lønnsom, til tross for at Epic har investert store summer i plattformen for å gi bort spill gratis og sørge for at visse titler får eksklusiv debut på plattformen.

Som The Verge rapporterer, uttalte Steve Allison at målet med Epic Games Store fortsatt er å vokse, og at dette betyr at butikken fortsatt ikke er lønnsom.

Epic Games Store opererer med en annen inntektsandel enn andre digitale butikker som Steam, ettersom den bare tar 12 % av inntektene fra utviklerne, mens andre plattformer tar så mye som 30 %, noe som gjenspeiler den andelen forhandlerne tar fra salg av fysiske produkter. Selv om dette utvilsomt er bedre for utviklere som ønsker å generere inntekter fra verkene sine, er det også utvilsomt et forsøk fra Epic på å jobbe mot en markedsandel på 50 % på PC-spillområdet, slik de tidligere har uttalt at de ønsker å oppnå.

Forsøket på Epic Games vs. Google forventes å fortsette i dag, så vi kan snart vente oss mer interessant informasjon om hvordan Google og Epic fungerer.