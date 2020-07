Epic Games Store får endelig Achievements

Du ser på Annonser

Epic har fort blitt en sterk konkurrent til Steam ved å kjøpe eksklusiver til Epic Games Store, som først var et ganske kontroversielt valg. Men det har vist seg å være ganske suksessfullt, og plattformen har lokket til seg mange brukere. Dog er det fortsatt mange som synes plattformen mangler noe, men det gjør de noe med nå.

Epic introduserer litt etter litt nye features, og den seneste er Achievements. De avslører via Twitter at en "in-progress"-utgave av Achievements-systemet nå er tilføyet.

"Certain games on the Epic Games Store may begin to display achievements as you unlock them. This is an early version of the feature and you can expect to see changes & adjustments. We'll have more info to share on achievements in the future, so stay tuned!"