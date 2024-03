Epic Games Store kommer til mobile plattformer

HQ

Under GDC-messen avslørte Epic Games planene om å bringe Epic Games Store til mobile plattformer. Etter at Apple i årevis har hatt monopol på iOS-enheter og Android ofte har samarbeidet med Google, vil du snart kunne besøke Epic sin butikk i stedet for å laste ned nye spill og nytt innhold.

I en kommentar til planene om å lansere Epic Games Store på iOS og Android, uttaler Epic: "Samme rettferdige vilkår, tilgjengelig for alle utviklere, i en ekte multiplattformbutikk - med fantastiske spill for alle."

Det er ikke fastsatt noen dato for når EGS lanseres på mobil, men vi er blitt fortalt at det vil skje senere i år.