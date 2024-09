Epic Games Store krever crossplay fra alle flerspillerspillene sine

HQ

Ved lanseringen av Warhammer 40,000: Space Marine II var mange spillere frustrerte over det faktum at Epic Games online-tjenester automatisk ble installert uten deres samtykke. I en fremtidig oppdatering har det imidlertid blitt avslørt hvorfor det er crossplay med PC-plattformene.

I en uttalelse utgitt til Eurogamer avslørte Epic Games at det er et krav for flerspillerspill på plattformen for å tillate crossplay med andre PC-plattformer. "Utviklere står fritt til å velge løsninger som oppfyller dette kravet, inkludert Epic Online Services, som kan kreve en sekundær installasjon for å aktivere Social Overlay," sa Epic Games.

Selv om dette kan være et krav for alle flerspillerspill, er det merkelig nok ett grelt eksempel der det ikke er sant. Fortnite er ikke tilgjengelig på en annen PC-butikk, og selv om det er plattformoverskridende, er det ingen crossplay på PC. Kanskje dette kan endre seg hvis Fortnite kom til Steam?