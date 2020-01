Epic Games Store tjente 680 millioner dollar i løpet av sitt første år

Introduksjonen av Epic Games Store er blant det siste årets mest kontroversielle emner, da de ikke bare har bragt stor konkurranse til PC-distribusjonsmarkedet, men også kjøpt eksklusiver fra utviklere, som har vist seg å være en ganske så kontroversiell taktikk.

Men det er tydelig at det har fungert, for Epic Games kan nå vise frem ganske imponerende finansresultater for Epic Games Store. Som rapportert av GamesIndustry har plattformen håvet inn $680 millioner siden lanseringen i desember 2018.

Butikken har over 108 millioner kunder, og deres største inntektskilde er naturligvis studioets eget Fortnite, som står for over $400 millioner. Epic har gitt bort 73 gratis spill på plattformen siden lanseringen, og disse spillene har blitt lastet ned over 200 millioner ganger.

Dette programmet har vist seg å være så suksessfullt at Epic vil fortsette med å by på gratis spill hver eneste uke gjennom hele 2020.

De mest populære spillene på Epic Games Store er World War Z, Satisfactory, Dauntless, Untitled Goose Game, Outer Worlds, Borderlands 3, Metro Exodus, The Division 2, og Control, som alle er eksklusiver.