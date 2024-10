Epic Games vil bygge et "vedvarende Disney-univers" i Fortnite, men vil ha visse begrensninger

HQ

Disney er en av Epic Games' største investorer, da det tidligere i år ble annonsert at Disney hadde investert 1,5 milliarder dollar i Unreal Engine og Fortnite -produsenten. Til gjengjeld vekker Epic Games alle Disney-universene til live i Fortnite, i form av et "persistent univers".

I en samtale med The Verge på Unreal Fest nylig, forklarte Epic Games EVP Saxs Persson litt mer om hva vi kan forvente av dette "metaverse" som Disney og Epic Games bygger sammen.

"Disney ønsker et vedvarende sted der alle Disney-ting kan være der, men de ønsker å være en del av et økosystem vi har bygget", sa Persson, og forklarte at spillerne vil få en sømløs opplevelse. "Fra et spillerperspektiv ønsker du å kunne flyte mellom en Fortnite -opplevelse, en Disney-opplevelse eller en hvilken som helst annen opplevelse."

"En Lego-minifigur kan ikke holde en pistol": Disneys metaverse vil ha noen begrensninger

Dette høres mye ut som LEGO Fortnite og andre spill innen Fortnite, alle tilgjengelige via samme knutepunkt. LEGO Fortnite det er ikke et standalon-spill du kan laste ned separat, men denne Disney-saken kan være, ettersom Persson sier at spillerne vil kunne komme inn i Disney-universet "i Disney inngangsdør eller Fortnite inngangsdør."

Men på innsiden vil de koble seg til de samme kosmetiske "skapene" og den sosiale grafen, det vil si det samme Marvel, Star Wars eller til og med Disney (som Incredibles-skinnene) som de har gitt ut i alle disse årene.

Det vil imidlertid være noen begrensninger: "Noen IP-er er ikke ungdoms-IP-er eller modne IP-er. De er E for alle-IP-er", sier Persson. "Ikke alle antrekk vil kunne gjøre alt. En Lego-minifigur kan ikke holde en pistol."

"Merkevarene bør kunne håndheve retningslinjene for merkevaren i den grad de er komfortable med at merkevaren assosieres med bestemte klassifiseringer", legger han til.