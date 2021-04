Epic har tapt over $450 millioner på Epic Games Store

Du ser på Annonser

Valve har vært kongen over PC-spilldistribusjonen i årevis, inntil Epic Games valgte for et par år siden å utfordre deres dominans med Epic Games Store. De valgte blant annet å kjøpe inn eksklusiver, og har dessuten tilbudt en lang rekke gratisspill til plattformens brukere. Begge deler koster dem veldig mye penger.

I disse dager kjører Epic og Apple sak i retten, og i den forbindelse har det blitt frigjort dokumenter som beskriver Epic Games' forretning. Her fremgår det at de tapte hele $181 millioner i 2019 og $273 millioner i 2020 på Epic Games Store.

Dette skyldes primært de to tidligere nevnte faktorene. De forventer dog at Epic Games Store blir profitabel fra 2023 og fremover.

Det fremgår dog også at de bare 12 prosentene Epic tar for hvert spillsalg faktisk er nok til å dekke Epic Games Stores variable kostnader.

"EGS is not yet profitable at its current scale and stage of development because it has front-loaded its marketing and user-acquisition costs to gain market share," sier Epic Games ifølge dokumentet.

"EGS's 12 per cent transaction fee is sufficient to cover the variable costs of running EGS, including payment processing, customer service and bandwidth."