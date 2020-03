Epic inngår samarbeid med skaperne av Control, Inside og Ico

I disse dager er Epic Games mest kjent for spillmotoren Unreal Engine og Fortnite, men for noen år siden var de også en ganske stor utgiver. Det kan virke som om de vil tilbake til gammel storhet igjen nå.

I en pressmeldingen skriver nemlig Epic at de har inngått en avtale med både Gen Design, Playdead og Remedy om å utgi og dekke de aller fleste kostnadene til disse tre meget talentfulle studioene sine neste spill. For det er ikke tvil om at vi snakker om talentfulle folk når det tross alt er snakk om skaperne av henholdsvis The Last Guardian, Inside og Control som skal få hjelp med å gi oss enda flere knallgode spill på mange plattformer i månedene og årene fremover.