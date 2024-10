Epic vil senke Unreal Engine-avgiften for utviklere som støtter Epic Games Store bedre

HQ

Epic Games Store Epic Games Store er allerede på noen måter en bedre butikk å lansere spill på enn for eksempel Steam og konsollene. Årsaken er at Epics alternativ har en avgift på 9 % av omsetningen, sammenlignet med 30 % for de andre.

Snart blir det mulig å beholde en enda større del av kaken, ettersom Epic nå senker avgiften på sine grafikkmotorer i Unreal Engine -serien fra 5 % til 3,5 % - forutsatt at spillene slippes først eller samtidig på Epic Games Store. Avtalen trer i kraft 1. januar, og Epic kaller initiativet Launch Everywhere with Epic. De skriver også :

"Med det enorme presset på marginer i hele spillbransjen, forbedrer vi motor- og butikkvilkårene våre ytterligere for å hjelpe deg med å nå større målgrupper med mer utviklervennlige vilkår."

Til tross for Epic Games Stores gunstige vilkår, er Steam den desidert største på PC, noe som betyr at Epics tjeneste ofte blir behandlet litt urettferdig. Forhåpentligvis vil dette oppmuntre flere utviklere til å lansere spillene sine på Epic Games Store, slik at PC-spillere (tjenesten er imidlertid også tilgjengelig for smarttelefoner) kan få bedre konkurranse, og utviklere og utgivere forhåpentligvis kan beholde mer av fortjenesten.