Episode 5 av The Gamereactor Show er her!

Den siste episoden av The Gamereactor Show podcast har nå kommet, og i denne episoden retter vi oppmerksomheten mot filmverdenen for å snakke om billettinntektene for 2023 så langt, og om det store antallet "flopper" og mangelen på inntekter er et tegn på ting som kommer.

I episoden diskuterer vi også noen av de siste nyhetene og deler til og med en rekke meninger om Netflix' The Witcher, og motreaksjonene serien får fra fans over hele verden.

Hvis du vil høre hva vi mener, eller rettere sagt, mener om alt dette, kan du se den nyeste episoden av The Gamereactor Show nedenfor.