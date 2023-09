Epos trapper ned spillvirksomheten

HQ

Demant, morselskapet og eieren av lydmerket Epos, har kunngjort at de avvikler spillvirksomheten i Epos, slik at varemerket kan fokusere utelukkende på å vokse og støtte kommunikasjonssegmentet.

I en uttalelse fra Demant heter det at Epos vil fortsette driften, men at selskapet på grunn av svakere markedsforhold og manglende skala ikke lenger vil satse på spillvirksomheten, mens Enterprise Solutions (kommunikasjonssegmentet) fortsetter å utmerke seg.

"Etter den ekstraordinære etterspørselen som ble utløst av pandemien i 2020, har spillmarkedet bremset betydelig opp på grunn av svak forbrukeratferd, og vi ser ingen farbar vei for å skape en lønnsom virksomhet uten betydelige investeringer i produkter, merkevare og distribusjon. Vi beklager selvsagt de konsekvensene vår beslutning vil få for de berørte medarbeiderne, og vil gjerne takke alle ansatte som har jobbet hardt for å bygge opp spillvirksomheten under vanskelige omstendigheter", sier Søren Nielsen, konsernsjef i Demant.

Avviklingen vil skje gradvis og vil være fullført i 2024. Alle som eier et Epos-hodesett eller -produkt vil fortsatt få tilgang til kundestøtte og service, men forvent ikke å se like mange Epos-hodesett i hyllene fremover.