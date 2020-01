Er Bethesda endelig klare for å vise frem Starfield?

For noen år siden valgte Bethesda Game Studios å avsløre to store kommende prosjekter, Starfield og The Elder Scrolls VI, og det har hele tiden vært meningen at sci-fi-spillet Starfield skal komme først.

Men siden da har vi stort sett ikke hørt noe mer, og flere rapporter peker på at utviklingen har vært meget vanskelig. Men noe tyder på at de snart er klare for å vise spillet til omverdenen.

Daily Star skriver nemlig at Bethesda Game Studioes nylig har lagt ut flere stillingsannonser hvor de leter etter Video Editors, som skal produsere trailere og markedsmateriale til studioets kommende titler.

Som regel hyres disse like før markedsføringen begynner, som preview-turer for medier, nye trailere og andre fremvisninger. Du kan se den første teaseren nedenfor.