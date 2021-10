Er Bloodborne eller Bloodborne 2 til PS5 på vei?

HQ

Colin Moriarty er et navn kun de som følger spillverden veldig tett kjenner til, men så vet man da også gjerne at karen sitter inne med mye informasjon. Han brukte å være en av IGN sine mest populære journalister før han, kompisen Greg Miller og et par andre startet Kinda Funny og etter hvert også skilte lag. Moriarty har alltid vært kjent for å ha veldig mange venner og kilder hos PlayStation, noe som blant annet har ført til hinting om Demon's Souls-remaken, Returnal, Marvel's Spider-Man 2 og mye mer lenge før de ble bekreftet. Derfor er en ny melding fra han ganske interessant.

For en gangs skyld har Moriarty nemlig lagt ut en ertende melding på Twitter som virkelig vil få en godt etablert fanskare til å gå av skaftet:

"Jeg hører gjennom jungeltelegrafen at Bluepoint kanskje er på en tur til Yharnam."

Mange av dere kjenner nok ikke til Yharnam, men dette er hovedbyen i Bloodborne. Den vanligvis veldig pålitelige amerikaneren får det altså til å høres ut som om Bluepoint, skaperne av blant annet Shadow of the Colossus- og Demon's Souls-remakene, enten pusser opp Bloodborne til PlayStation 5 eller kanskje til og med lager en oppfølger mens FromSoftware er opptatt med andre ting. Reaksjonene har ikke latt vente på seg i svarene til meldingen hans, så jeg vil gjerne høre deres tanker også. Vil du se Bloodborne pusset opp på PC og PS5 eller tror du Bluepoint kan klare å lage et Bloodborne 2 som lever opp til originalen?