Er Deadpool 2-stjerne med i Death Stranding 2?

I forrige måned bekreftet Kojima Productions endelig at Elle Fanning er med i et av de kommende spillene deres. Rett etter la de ut en nytt mystisk bilde av en personen med meldingen "Where Am I?". Dette førte til spekulasjoner om at en ny skuespiller ville avsløres på The Game Awards i desember, men vi slipper altså å vente helt til da.

Hideo Kojima sitt studio avslører med et nytt bilde at det er Shiori Kutsuna, uten tvil best kjent som Yukio i Deadpool 2, som også blir med i enten Overdose eller Death Stranding 2. Akkurat som forrige gang har vi i samme slengen fått en ny melding. Denne inkluderer ikke et bilde denne gangen, noe som muligens skyldes at den skal avsløre hva spillet er siden spørsmålet er "How Come?". Sjansen er nok stor for at det er dette spørsmålet som besvares natt til den 9. desember.