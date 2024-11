Er det Horizon? Er det Palworld? Nei, det er Light of Motiram

Det har vært mange samtaler i det siste rundt Sony, PlayStation og Guerrilla Games 'plan om å debutere det mange anser for å være for mye Horizon. Uansett hva du mener om den saken, har utvikleren Polaris Quest nå annonsert et prosjekt som ser ut til å ha mye til felles med Horizon -serien, men med en Palworld-lignende stil.

Det er kjent som Light of Motiram og beskrives som et eventyr, en åpen verden med overlevelseshåndverk som foregår i en bred og variert verden bebodd av maskindyr. Steam-siden forklarer litt mer om spillets handling, og bemerker :

"Jorden og den menneskelige sivilisasjonen slik vi en gang kjente den, er borte. Over utemmet villmark streifer gigantiske mekaniske dyr fritt rundt, mens menneskeheten sliter med å gjenoppbygge fra begynnelsen av en ny primitiv æra.

"Reis fra frodige tropiske regnskoger til karrige ørkenlandskap og snødekte fjelltopper - mens du oppdager unike mekanimaler og mystiske ruiner i ulike regioner, og gradvis avdekker Motirams hemmeligheter."

Når det gjelder hva du forventes å gjøre i Light of Motiram bortsett fra å bare utforske verden, nevnes det at spillet har et fysikkbasert byggesystem innebygd som gjør det mulig for spillere å konstruere sin egen base. Polaris lover at "hver bjelke og murstein er utsatt for virkelige fysiske krefter, noe som sikrer at strukturene dine er både visuelt imponerende og i stand til å motstå miljømessige utfordringer."

I tillegg til dette kommer kampene, der du blant annet må møte ruvende sjefer og bruke noe som ligner mer på et action-RPG-lignende Souls-kontrollskjema. Heldigvis kan du ta med deg en tilpassbar Mechanimal som kan hjelpe deg i disse kampene, og som vil kjempe ved din side og slippe løs elementære angrep og mer. Dette er på toppen av kooperativt spill med opptil 10 spillere og til og med cross-play tilgjengelighet også.

Du kan se mye av dette i aksjon i spillets kunngjøringstrailer nedenfor, hvor du deretter kan gjøre deg opp en mening om Light of Motiram og om det ser bra ut eller om det ligner for mye på eksisterende prosjekter for din smak... Spillet har foreløpig ingen utgivelsesdato.