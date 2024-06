Er det like lett å bygge en PC som LEGO?

HQ

Noen ganger går et veddemål for langt, og i Gamereactors tilfelle var vi så heldige å ha NVIDIA og Proshop til å sponse en liten intern konkurranse som du kan se i videoen over. Hver enkelt av komponentene vi har brukt i denne videoen er for tiden på salg som en del av Proshop Super Days Sale .

Selv om forutsetningen var enkel nok og LEGO-sett er spredt over de fleste danske husholdninger med barn eller voksne som er unge til sinns var komponentene litt vanskeligere å bestemme.

Stjernen i konstruksjonen er Asus ROG Strix RTX 4070 TI Super. Dette kortet gir deg 16 GB VRAM, nok til å spille alle de nyeste spillene i til og med 4K, samtidig som det støtter de mange ytelsesforbedrende teknologiene og systemene som NVIDIA tilbyr for spillere, enten det er oppskalering eller frame-generering, også som den siste generasjonen av Ray Tracing som gir deg ultrarealistiske refleksjoner, og legger til mye mer oppslukende og virkelig belysning i spillet.

Med dette grafikkortet følger en Intel 14. generasjons CPU. Vi gikk med et letthåndterlig Lian Li-deksel og vifter, fordi RGB-systemet deres er enkelt å jobbe med, men vi valgte en massiv Corsair-kjøler og strømforsyning i tilfelle vi oppgraderer CPU-en senere. Minne og lagring er mye billigere enn det har vært på lenge, og med et Z790-basert Asus Prime-hovedkort er det god plass til å utvide hvis vi ønsker enda mer senere.