Er dette Dreams eller ekte mat?

Noen av dere begynner kanskje å bli lei av å lese om mine lovord om Dreams, men her har dere et prakteksempel på hvorfor jeg gleder meg til lanseringen den 14. februar. Se bare på dette bildet.

Med første øyekast ser jo dette ut som vanlig mat. Sannheten er at dette er en av kreasjonene til John Beech i Dreams. Med realistiske bobler i egget, en lyssetting som virkelig tar det til et nytt nivå og en sammensetning uten sidestykke om vi ser bort fra en litt merkelig plassert tomat og smør på brødskiven viser Beech at Dreams vil la oss lage og spille alt fra "simple" og polygerte opplevelser til ultrarealistiske spill. Kjedelig nok reagerer ikke maten realistisk når han bruker imp-en i videoen han har lagt ut som bevis, men det er uansett ingen tvil om at dette er imponerende arbeid.