Er dette Russell Crowe sin erstatter i Gladiator 2?

Tenk at det snart har gått 23 år siden Ridley Scotts Gladiator tok pusten fra meg for første gang. Jeg er langt fra den eneste som digger filmen, så det er ikke rart snakket om en oppfølger har pågått i nærmest to tiår. Endelig ser det ut som om prosjektet faktisk blir en realitet.

For etter rykter om at Paramount begynte å forhandle med forskjellige skuespillere tidligere denne uken kan Deadline avsløre at Paul Mescal (Connell i Normal People og Calum i Aftersun) er i de siste forhandlingene med selskapet om å spille hovedrollen i det vi kan kalle Gladiator 2 foreløpig.

Som tidligere kjent vil dette bety at han skal spille Lucius - nevøen til Joaquin Phoenix' Commodus i originalen. Dermed er det bare å glede seg til Ridley Scott blir ferdig med Napoleon, og kan starte for fullt med romersk krigføring.