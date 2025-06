Er Hunter Schafer den rette personen til å spille prinsesse Zelda? Vi diskuterer dette i det siste The Gamereactor Show

HQ

Denne uken kan meget vel bli den travleste i hele kalenderåret. Ikke bare vil Summer Game Fest finne sted og se flere store og små fremvisninger, men det som kan være den største konsollanseringen til dags dato, skjer også. Nintendo Switch 2 skal etter planen debutere 5. juni, og millioner og atter millioner venter i spenning på at etterfølgeren skal lanseres.

Igjen, det kommer til å bli en stor en, og i forkant av all denne galskapen har Alex og jeg satt oss ned og spilt inn en ny episode av The Gamereactor Show, der vi utforsker noen av de største overskriftene de siste dagene.

Enten det er å diskutere Cliffhangers Black Panther spill og hva den brå kanselleringen betyr for EA midt i den pågående turbulensen på Codemasters, eller i stedet de siste The Legend of Zelda casting-ryktene, som antyder at Hunter Schafer er en frontrunner for å spille Princess Zelda. Vi diskuterer begge deler, samtidig som vi bruker litt tid på å snakke om Switch 2 og hva slags følelser vi føler for det kommende systemet.

Sjekk ut den 55. episoden av showet nedenfor, eller på din foretrukne podkastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.