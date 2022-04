Er Master Chief morderen i Among Us?

HQ

Ja, det kan faktisk hende. Fra og med i går har nemlig kosmetiske Halo-gjenstander blitt sluppet til InnerSloths ekstremt populære Among Us. Dette ble avslørt på Twitter. Det er tre gjenstander du kan skaffe, og alle er gratis:

"Welcome, Spartans, exclusive @Halo Cosmetics just dropped on Among Us for all our Xbox and Microsoft Store players!



Spartan Helmet



Spartan Armor



Guilty Spark Pet



Hop on now to get these collab items for free - just watch out for any Impostors"

Pass på hvis du ser Spartankrigere i ventilasjonssystemet med andre ord. Disse er ikke vennene dine!