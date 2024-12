Er PC-en din klar for Indiana Jones and the Great Circle?

HQ

Med bare et par dager igjen til Indiana Jones and the Great Circle debuterer for Premium Edition -eiere som en del av Early Access som er inkludert i den dyrere pakken, har Bethesda og utvikleren MachineGames nå sluppet PC-spesifikasjonene for actioneventyrspillet.

Med tanke på at dette spillet ikke har en sistegenerasjonsvariant på konsoller, bør det nok ikke komme som noen overraskelse at PC-versjonen er en ganske krevende fil, med til og med Recommended -spesifikasjonene som er høye.

For å bare kjøre spillet på en måte som MachineGames foreslår, trenger du minst et Nvidia GeForce RTX 3080 Ti eller et AMD Radeon RX 7700XT, i tillegg til 32 GB RAM, en 12. generasjons i7 Intel CPU eller en AMD Ryzen 7 7700, pluss hele 120 GB lagringsplass også.

For å kjøre spillet på sitt beste, med Ray-Tracing aktivert, spretter etterspørselen til nye høyder, med et Nvidia GeForce RTX 4090 med 24 GB minne som kreves, samt kraftigere CPU-er også.

For å se hvordan PC-en din vil takle spillet, kan du sjekke ut hele spesifikasjonstabellen nedenfor.

For de som bruker Xbox, kan du forhåndsinstallere spillet for øyeblikket, og velge om du bare vil velge 87 GB basisspill eller om du også vil inkludere Higher Resolution Textures -pakken, som legger ytterligere 45 GB til pakken.