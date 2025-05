Er PC-en din klar for Rainbow Six: Siege X?

HQ

Med Rainbow Six: Siege snart satt til å bli igjen i fortiden for sin store evolusjon kjent som Rainbow Six: Siege X, PC-spillere kan begynne å lure på om de er datamaskiner vil være i stand til å håndtere den forbedrede versjonen av den taktiske skytteren? I tråd med dette har Ubisoft nå avslørt PC-spesifikasjonene for spillet, som selv om de ikke er enormt krevende, kanskje er litt mer krevende enn du kanskje forventer, spesielt på grafikkfronten.

For de som lurer på om PC-en din kan håndtere spillet, kan du se de fullstendige spesifikasjonene nedenfor.

Minimum



Oppløsning: 1080p



Bildefrekvens: 60 FPS



PROSESSOR AMD Ryzen3 3100, Intel i3 8100



GPU: NVIDIA GTX 1650 4 GB, AMD RX 5500XT 4 GB, INTEL ARC A380 6 GB



Ram: 8 GB



OS: Windows 10/11, DirectX 12



Lagringsplass: 65 GB SSD



Høy



Oppløsning: 1080p, 1440p, 2160p



Bildefrekvens: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



PROSESSOR: AMD Ryzen5 3600, Intel i5 10400, AMD Ryzen7 3700X, Intel i5 11600K



GPU: NVIDIA RTX 2060 6 GB, NVIDIA RTX 3070 8 GB, NVIDIA RTX 3080 10 GB, AMD RX 6600 8 GB, AMD RX 6700 XT 8 GB, AMD RX 6800 XT 16 GB



Ram: 16 GB



OS: Windows 11, DirectX 12



Lagringsplass: 65 GB SSD



Ultra



Oppløsning: 2160p



Bildefrekvens: 120 FPS



PROSESSOR AMD Ryzen5 5600X, Intel i5-11600K



GPU: NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB, AMD RTX 7900 XT 20 GB



RAM: 16 GB



OS: Windows 11, DirectX 12



Lagringsplass: 110 GB SSD



Men dette var ikke alt, Ubisoft delte også hvordan det forventer at spillet skal prestere på både PS5 og Xbox Series X / S. Hver konsoll vil kunne benytte seg av en Performance og en Quality -modus, der målet vil være enten 2160p-oppløsning eller 120 bilder per sekund for kjernen Siege og 60 bilder per sekund for Dual Front, selv om dette som forventet vil endres avhengig av den aktuelle konsollen. De fullstendige spesifikasjonene finner du nedenfor.

PS5 - Ytelse



Oppløsning: 2160p



Målytelse: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



PS5 - Kvalitet



Oppløsning: 2160p



Målytelse: 60 FPS



PS5 Pro - Ytelse



Oppløsning: 2160p



Målytelse: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



PS5 Pro - Kvalitet



Oppløsning: 2160p



Målytelse: 60 FPS



Xbox Series S - Ytelse



Oppløsning: 1080p



Målytelse: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



Xbox Series S - Kvalitet



Oppløsning 1728p



Målytelse: 60 FPS



Xbox Series X - Ytelse



Oppløsning: 2160p



Målytelse: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



Xbox Series X - Kvalitet