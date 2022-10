Er PCen din klar for Spider-Man: Miles Morales?

HQ

Selv om det har mange likheter med Spider-Man Remastered, er Spider-Man: Miles Morales fortsatt en frittstående tittel, så det kan være lurt å sjekke hva PC-spesifikasjonene er før du kjøper det når det lanseres på plattformen om cirka en måned. På den måten vet du med sikkerhet om du kan håpe på god flyt eller ikke.

PC-spesifikasjonene for Miles Morales er svært rimelige for de som sikter mot kategoriene Anbefalt og Minimum (opptil 1080p med 60 bilder i sekundet), men de blir mye mer krevende når du skrur opp til 4K med 60 biler i sekundet f.eks. Hvis du i tillegg regner med Ray-Tracing trengs et moderne grafikkort og CPU for å oppnå dette.

Se PC-spesifikasjonene nedenfor.