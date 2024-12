Er Rockstar klar til å overraske fansen med en GTA VI-trailer denne julen?

HQ

Fans av det etterlengtede GTA VI har ventet spent på den neste traileren, og det ser ut til at spenningen har nådd en feberhøyde. Teoriene flyr til høyre og venstre, og mange er overbevist om at Rockstar Games gjør seg klare til å slippe den neste store teaseren før året er omme. Selv om det har gått over et år siden den første traileren, er fansen fortsatt håpefulle om at en ny vil være rett rundt hjørnet.

En spesielt interessant teori har dukket opp, og fansen har pekt seg ut 27. desember som den potensielle lanseringsdatoen. Denne datoen har betydning av flere grunner, blant annet fordi Rockstar Games ble grunnlagt 27. desember 1998, og tallet 27 har blitt oppdaget gjentatte ganger i innlegg på sosiale medier og reklamemateriell relatert til spillet. Fans har til og med gått så langt som å koble prikker mellom dette tallet og teaser-traileren, noe som tyder på at den kommende utgivelsen vil være knyttet til dette magiske tallet.

Til tross for surret, er det fortsatt uklart om Rockstar faktisk vil slippe traileren 27. desember, eller om fansen bare griper etter halmstrå. Selve spillet er fortsatt planlagt utgitt i 2025, så et trailerdråpe snart vil absolutt øke spenningen. Men med tanke på Rockstars merittliste, kan det ta en stund før noe offisielt treffer skjermen.

Med alle disse teoriene som flyter rundt, tror du vi får se en ny GTA VI-trailer i desember, eller er det bare ønsketenkning?