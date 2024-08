Er romantikk overbrukt i filmer? Gen Z ser ut til å mene det

HQ

Sexscener i filmer kan være en pinlig opplevelse, spesielt når du har overtalt foreldrene dine til å se en film, og så har glemt at folk har sex i den, slik at du må gå akkurat når kyssingen begynner.

Ifølge en fersk undersøkelse (via The Hollywood Reporter), er Gen Z stort sett ferdig med sexscener generelt. Av de 1500 personene som ble spurt hadde 51 % fått nok av de rent romantiske forholdene og ønsket å se mer platoniske forhold. 47,5 % sa at sex "ikke er nødvendig" i film og TV, mens 44 % sa at romantikk er "overbrukt".

Utenom hele debatten rundt sex i film og TV, sa 56 % av respondentene at de heller ville se et originalt verk enn en franchise eller filmatisering. Ta den, Hollywood. Andre funn viste at Gen Z hater å se rasestereotyper, inkludert å se en farget person som en skurk eller en karakter med negative egenskaper, at sosiale medier anses som "autentiske medier", og at de ønsker å se mennesker som slår oddsen i historiene sine.