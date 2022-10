Er Square Enix i gang med et nytt Parasite Eve?

HQ

Parasite Eve fra 1998 er et av de mest legendariske spillene på den originale PlayStation. Det skumle japanske actionrollespillet er en direkte oppfølger til Hidetaki Senas roman fra 1995 med samme navn, og selve spillet har siden mottatt to oppfølgere i form av Parasite Eve II og The 3rd Birthday.

Serien har imidlertid vært i dvale i mer enn et tiår, men nå Gematsu rapporterer at Square Enix registrerte et varemerke kalt "Symbiogenesis." I følge Wikitionary dekker begrepet "sammenslåingen av to separate organismer for å danne en enkelt ny organisme", som har en del å gjøre med hendelsene i Parasite Eve.

Hva betyr det da? En ny utgivelse, en remaster, en remake eller et helt nytt spill? Ingenting har blitt annonsert ennå, men Square Enix har tradisjonelt gitt mye kjærlighet til deres eldre serier, selv de mer obskure. For eksempel fikk Valkyrie Profile-serien et nytt kapittel i form av Valkyrie Elysium for en måned siden, og Tactics Ogre får en storstilt remaster kalt Tactics Ogre Reborn i november.