Er The Wonderful 101 endelig på vei til Nintendo Switch?

Etter at Mario Kart 8 Deluxe ble en massiv suksess på Nintendo Switch var det aldri tvil om at Nintendo kom til å bringe enda flere Wii U-spill til hybridkonsollen. Et av spillene som raskt ble nevnt på mange ønskelister var Platinum Games' The Wonderful 101, noe som selvsagt har ført til en del rykter som dessverre aldri har blitt en realitet. Det kan dog virke som om vi bare måtte vente litt.

Platinum Games har nemlig lagt ut et bilde på Twitter hvor Hideki Kamiya sitter smilende ved pulten sin mens en luring sniker seg med i bakgrunnen. Akkurat sistnevnte virker med første øyekast å være grunnen til at Twittermeldingen spør: "Scenes from the PG office! Who's that photobombing Hideki Kamiya?", men du trenger ikke å studere bildet spesielt nøye for å se et par andre interessante ting meldingen kanskje sikter til. Legg merke til den relativt store klokken på PC til høyre for Kamya-san, samt Nintendo Switch-en til venstre. En klokke som "tilfeldigvis" viser 1:01 og en Switch liggende på en ellers meget ryddig pult? Hadde det bare vært sjefen selv om la ut bildet ville jeg trodd han bare trollet oss i kjent stil, men når studioets egen konto gjør det? Her lukter det The Wonderful 101 til Switch på lang vei.

Hva ville du syntes om dette, og hvilke andre Wii U-spill savner du fortsatt på Switch?