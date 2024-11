Eric Kripke avslører tittelen på den første episoden i The Boys' siste sesong

HQ

Vi vet at The Boys snart er over, men at avslutningen sannsynligvis ikke vil komme før i 2026. Serien skal snart begynne å spilles inn, men neste års store The Boys univers-tilbud blir i stedet en andre sesong av Gen V, noe som gir oss god tid til å forberede oss på de siste episodene i hovedserien.

Men selv om den siste sesongen er en stund unna, har showrunner Eric Kripke allerede begynt å tease og dele ut detaljer om den. Dette inkluderer å avsløre tittelen på den første episoden i sesongen, som ser ut til å referere til en veldig spesifikk X-rated supe.

Tittelen er "Fifteen Inches of Sheer Dynamite" og ja, det ser ut til å være en referanse til supen hvis kraft er å ha en veldig lang og kontrollerbar penis, den samme supen som fanget Mother's Milk på slutten av sesong 4.

Ellers bekrefter informasjonen at episoden er skrevet av Paul Grellong og vil bli regissert av Phil Sgriccia.

Gleder du deg til The Boys kommer tilbake?