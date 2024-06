Eric Kripke så på "rundt 20 forskjellige rumpehullsbilder" for den The Boys -scenen

HQ

Et av de mest motbydelige øyeblikkene i den fjerde sesongen av The Boys så langt har uten tvil vært rumpehullsscenen. For de som ikke har fått med seg den første episoden av den nye sesongen ennå, spoiler alert, avsluttes den med et raskt glimt av Billy Butchers rumpehull, og det viser seg at det er noen ganske interessante utviklinger i historien som kom ut av skapelsen av den scenen.

For det første har seriens skaper, Eric Kripke, avslørt i et innlegg på X at det aktuelle rumpehullet ikke var Karl Urbans, i tilfelle du lurte på det, og at Kripke måtte velge et bilde "basert på omtrent 20 forskjellige rumpehullsbilder" for å være sikker på at den rette modellen ble valgt.

Men dette var ikke alt, som det ble avslørt i et intervju med Collider, bekreftet Kripke også at reaksjonen vi fikk se i løpet av episoden da Claudia Doumits karakter først så rumpehullbildet, faktisk var helt ekte, og at det kreative teamet bestemte seg for å sjokkere skuespilleren med den ekte vare i stedet for å la henne reagere på et blåskjermbilde i stedet.

"Og en morsom P.S. om den scenen er at da Claudia [Doumit] filmet den, var det en blå skjerm i alle vidvinkler. Du kan ikke se hva som er på telefonen, så hun reagerer på en blå skjerm. Og så, da vi gikk over til nærbilder i method acting-stil, la vi den ekte rumpa på telefonen, slik at reaksjonen hennes er hennes virkelige reaksjon på å se den rumpa. Jeg vet ikke om vi skal være glade for det eller ikke, men det var slik vi fikk en ekte reaksjon fra Claudia."

Hvor tror du rumpehullscenen rangerer blant The Boys mest beryktede og råe øyeblikk?