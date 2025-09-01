Erik ten Hag får sparken fra Bayer Leverkusen etter bare to Bundesliga-kamper

HQ

Bayer Leverkusen ga Erik ten Hag den vanskelige oppgaven med å videreføre Xabi Alonsos suksessrike periode i den tyske klubben, etter at spanjolen ble overtalt av Real Madrid til å ta over etter Ancelotti. Men den nederlandske manageren, som fikk sparken fra Manchester United forrige sesong, har allerede fått sparken fra Leverkusen også. Etter bare tre kamper, og to kamper i Bundesliga, har han fått sparken.

Klubben kunngjorde det mandag, etter 3-3 på lørdag (Werner avgjorde i det 94. minutt) og 1-2-tap mot Hoffenheim i Bundesliga-debuten, noe som svekker mulighetene til å hevde seg mot Bayern München. Ten Hags eneste seier var 4-0 mot fjerdedivisjonsklubben SG i første runde av DFB-Pokal i midten av august.

"Det er smertefullt å skilles så tidlig i sesongen, men vi følte det var nødvendig. Vi er fortsatt forpliktet til å nå målene våre for sesongen - og for å gjøre det trenger vi de best mulige forutsetningene på alle nivåer og over hele førstelaget. Nå handler det om å implementere og utnytte disse forholdene fullt ut igjen", sier klubbens administrerende direktør Fernando Carro.

"Denne avgjørelsen var ikke enkel for oss. Ingen ønsket å ta dette skrittet. De siste ukene har imidlertid vist at det ikke er mulig å bygge et nytt og suksessrikt lag med dette oppsettet", legger Simon Rolfes, administrerende direktør i Levekusen, til. "Vi har stor tro på kvaliteten i laget vårt, og vil nå gjøre alt vi kan for å ta de neste stegene i utviklingen vår med et nytt oppsett"

Erik ten Hag fikk sparken "etter anbefaling fra ledelsen" og etter beslutning av aksjonærutvalget, skriver klubben i en uttalelse der de ikke engang takker Ten Hag for hans korte virke i klubben.