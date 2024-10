Erling Haalands fremtid: Fra å bli i Manchester City til å dra til Real Madrid, her er hva pressen sier

HQ

Erling Haaland har vært i spissen for tidenes beste Manchester City, har vunnet Pep Guardiolas tredje "treble" (Premier League, Champions League og FA Cup) og er sammen med Kylian Mbappé den stigende stjernen i den nye generasjonen av fotballstjerner. Men nærmer tiden hans seg slutten på City? Ja ... og nei, ifølge ulike kilder.

Haalands kontrakt med City strekker seg ut 2027, men han har signert en frikjøpsklausul som gjør at han kan forlate en klubb hvis han ønsker det (for rundt 150 millioner euro). Og ifølge Sky Sports har han tenkt å bruke den ved sesongslutt, for målet til den 24 år gamle norske spissen er å komme til Real Madrid.

Den spanske avisen Marca avkrefter imidlertid dette ryktet, og sier at han har til hensikt å bli på Manchester City og at spilleren og klubben for tiden forhandler om en forlengelse av kontrakten. Hans umiddelbare fremtid er fortsatt som Citizen.

Selv om Haaland blir, kan Manchester City miste Pep Guardiola neste år

Haaland forlater City kan ikke bare skyldes hans ønske om å bli med Real Madrid, men av to interne faktorer. Den ene er rettssaken klubben står overfor for brudd på markeds- og konkurranselovgivningen, med over 130 tiltaler for brudd på regelverket mellom 2009 og 2018, som ikke vil bli avgjort før tidlig i 2025.

Det andre er et annet viktig tap for klubben, som ser mye mer sannsynlig ut: trener Pep Guardiola. Den siste tiden har Guardiola snakket mer åpent om sin fremtid, og mens ryktene om at han skulle bli trener i England ikke varte lenge (Thomas Tuchel ble valgt), kan den bekreftede avgangen til Man Citys fotballdirektør Txiki Begiristain (Peps nære venn og tidligere kollega i FC Barcelona) fremskynde Peps exit fra City, etter åtte svært suksessrike år.