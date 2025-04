Ernie Hudson legger stemme til Combat Carl i Toy Story 5

Ghostbusters-stjernen Ernie Hudson skal ta over rollen som Combat Carl, som tidligere ble spilt av den avdøde skuespilleren Carl Weathers. Hudson vil gi stemme til rollen i den kommende Toy Story 5, som slippes neste år.

Weathers spilte karakteren Combat Carl i TV-spesialen Toy Story of Terror! fra 2013 og i Toy Story 4. Vi er ikke helt sikre på hvordan Combat Carl vil spille inn i handlingen i Toy Story 5, da Deadline rapporterer at historiedetaljer blir holdt under omslag.

Vi vet at Buzz og Woody vil gjenforenes i Toy Story 5, og at de igjen vil stå i sentrum av serien. Combat Carl vil sannsynligvis forbli en mindre karakter, men det er mulig at han vil få en større rolle å spille hvis han har blitt ombesatt for den kommende filmen.