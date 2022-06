ESA: E3 vender tilbake som fysisk event i 2023

HQ

Vanligvis hadde vi vært på vei inn i en travel E3-uke nå, og selv om det er messer og show her og der, så er det ikke helt samlet sammen på samme måte.

Men noe tyder på at E3 endelig vil gjøre comeback neste år, det har organisasjonen bak, ESA, slått fast overfor Washington Post, hvor president og CEO Stan Pierre-Louis sier følgende:

"We're excited about coming back in 2023 with both a digital and an in-person event. As much as we love these digital events, and as much as they reach people and we want that global reach, we also know that there's a really strong desire for people to convene — to be able to connect in person and see each other and talk about what makes games great."

Ja, E3 vender også tilbake som fysisk event, men om samme antall utgivere vil delta som før vites ikke.