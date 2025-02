ESA vender tilbake med nytt E3-lignende arrangement i 2026

HQ

Etter at E3 endelig gikk i graven for noen år siden, etter flere stadig mindre overveldende anstrengelser, ble det klart at Summer Game Fest skulle bli Nord-Amerikas største videospillkonferanse om sommeren. Selv om det ikke vil endre seg, er Entertainment Software Association (ESA), som tidligere var vertskap for og organiserte E3, tilbake for å levere en alternativ konferanse som vil se ut til å være overskriften i april.

Arrangementet er kjent som Interactive Innovation Conference (iicon), og tanken bak det er å "koble sammen visjonære, tankeledere og innovatører fra alle bransjer for å utnytte kraften i interaktiv underholdning."

Den første iicon vil finne sted i Las Vegas mellom 27. og 30. april i 2026 på Fontainebleau Resort i byen. Konferansen vil by på hovedforedrag, diskusjoner og workshops, nettverksmuligheter og vil forsøke å knytte sammen videospill-, film-, TV-, musikk-, sports-, helse-, utdannings- og finansbransjene. Det er altså ikke på langt nær den gamle E3-messen, men ser snarere ut til å være en slags konkurrent til Game Developers Conference, som ofte arrangeres om våren, også på den vestlige siden av USA.

I forbindelse med kunngjøringen av iicon uttalte ESAs styreformann, den nåværende sjefen for Nintendo of America, Doug Bowser, følgende "Entertainment Software Association og medlemsbedriftene er blant innovatørene og lederne som former fremtidens kultur, næringsliv og menneskelige forbindelser. Det er en naturlig rolle for ESA å være vertskap for og støtte et arrangement som fremmer en åpen utveksling av nye ideer med andre bransjeledere. iicon bringer sammen innovatører fra alle bransjer for å se for seg hvordan styrken i den interaktive underholdningsindustrien kan bryte helt ny mark."

Selv om dette første arrangementet er over et år unna, er vi blitt fortalt at flere store navn vil være til stede, blant annet Amazon, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo, Sony, Square Enix, Take-Two, Ubisoft, og Warner Bros.

Flere andre bransjeledere har også delt sin holdning til iicon, inkludert Xbox president Sarah Bond, Ubisoft sjef Laurent Detoc, Take-Two sjef Strauss Zelnick og Amazon Games VP Christoph Hartmann, og hvis du vil høre tankene deres, kan du gå over her.